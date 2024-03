Lesung mit Klaus Maria Brandauer „Mein Koffer in Berlin steht noch immer im Admiralspalast“

Herr Brandauer, Sie haben viele große Rollen gespielt im Film und Theater. Was fasziniert Sie am Vorlesen?

Es ist zunächst genau die gleiche Verabredung wie beim Theater, ein Raum, ein Mensch tritt auf und die anderen schauen zu, aber im besten Fall hören sie dann nur noch. Ich kann ein Stück weit in den Hintergrund treten, bin nur noch das Medium, der Autor spricht.