Tagesspiegel Plus Lesungen, Ausstellung und ein Tiktok-Hashtag : So erinnert Berlin zum 90. Jahrestag an die Bücherverbrennungen

Obwohl die einst in Asche gelegten Werke den Zweiten Weltkrieg materiell überstanden, feierten die Nazis mit der Verbrennung einen Erfolg. Das soll sich ändern.