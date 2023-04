„Letzte Generation“ will Berlin lahmlegen Diese Möglichkeiten hat die Polizei im Einsatz gegen Klimaaktivisten

Die Klimaschutz-Gruppe Letzte Generation will mit zahlreichen Störungen und Straßenblockaden durch Hunderte Demonstranten Berlin für längere Zeit lahmlegen. Damit sollen ihre Forderungen nach einer radikalen Wende in der Klimapolitik durchgesetzt werden. Von diesem Mittwoch an seien zunächst Aktionen im Regierungsviertel geplant, ab Montag dann in der ganzen Hauptstadt. Die Berliner Polizei bereitete sich bereits auf die Aktionen vor, um schnell einzugreifen.

Welche rechtlichen Möglichkeiten hat die Polizei, Blockaden schon im Vorfeld zu verhindern?

Im Rahmen sogenannter Gefährderansprachen kann die Polizei bekannte Straftäter vor weiteren Taten warnen. Das erfolgte im vergangenen Jahr auch in Berlin in fast 200 Fällen bei Klimaschützern, die sich an Straßen festgeklebt hatten.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Polizei auch Menschen von Plätzen oder Straßen verweisen oder ihnen den Aufenthalt dort verbieten. Diese Maßnahmen müssen laut dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz der Abwehr einer Gefahr oder der Verhütung von Straftaten dienen. Dazu müssen Tatsachen vorliegen, die darauf hinweisen, dass die betroffene Person eine Straftat begehen wird.

3000 Ermittlungsverfahren der Berliner Polizei laufen derzeit ungefähr gegen Klimaaktivisten.

Außerdem kann die Polizei jemanden einsperren, im Juristendeutsch in den sogenannten Präventivgewahrsam nehmen, um Straftaten zu verhindern. Diese Maßnahme muss von einem Richter angeordnet werden. Bis Anfang des Jahres erfolgten entsprechende Vorführungen in Berlin in rund 250 Fällen. Der Gewahrsam darf in Berlin höchstens 48 Stunden dauern. Die Koalition aus SPD, Grünen und Linken hatte den Zeitraum von vier Tagen auf zwei Tage reduziert. In anderen Bundesländern sind mehr Tage möglich. So wurden in Bayern Blockierer präventiv deutlich länger eingesperrt.

Eine Untersuchungshaft mit einem Haftbefehl nach einer Festnahme ist in solchen Fällen fast nie fällig, weil die Taten nicht schwerwiegend genug sind und die Verdächtigen feste Wohnsitze haben.

Schrecken verhängte Geldstrafen die Aktivisten ab?

In Berlin laufen bereits fast 3000 Ermittlungsverfahren der Polizei wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffen im Straßenverkehr, Hausfriedensbrüchen, Sachbeschädigungen und Widerstand gegen Polizisten. 800 Blockierer sind namentlich bekannt. Die Polizei verschickte Hunderte Gebührenbescheide über 241 Euro, in vielen Fällen erhielten Wiederholungstäter mehrere Gebührenforderungen. Bislang wurden einige Dutzend Blockierer von Gerichten zu meist niedrigen Geldstrafen verurteilt.

Ob diese Forderungen und Strafen abschreckend wirken, ist aber zweifelhaft. Die Letzte Generation sammelt für ihre Kampagnen, Blockadeaktionen und Gerichtskosten seit längerem Spenden. Im vergangenen Jahr bekam sie laut ihrem Transparenzbericht rund 900.000 Euro zusammen, von denen auch Geldstrafen bezahlt werden.

Mit welcher Taktik versucht die Polizei, angekündigte Blockaden zu verhindern?

Bei den Blockaden von Autobahnausfahrten im vergangenen Jahr postierte die Berliner Polizei oft schon am frühen Morgen Zivilpolizisten an bestimmten Abfahrten. Sie sollten zu Beginn einer geplanten Blockade schnell eingreifen, bevor Demonstranten sich festkleben konnten.

Ähnlich wird die Polizei wohl auch in den nächsten Tagen vorgehen und Orte wie Ministerien, Parteizentralen und Verkehrsknotenpunkte observieren. Allerdings gibt es im Regierungsviertel und der Berliner Innenstadt mehr potenzielle Blockadeziele als an den Autobahnen, das erschwert die Gegenmaßnahmen. Eine Polizeisprecherin sagte nur, man richte sich auf die Blockaden ein, könne aber keine Details zur Einsatzplanung oder zu den erwarteten Orten nennen.

Offenbar hält die Polizei aber deutlich mehr Einsatzkräfte als sonst in Bereitschaft. Man müsse „schnellstmöglich auf dynamische Lagen reagieren“ können, erklärte die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Dienstpläne würden „über den Haufen geworfen“ und Polizisten „in den Dienst alarmiert“, um das Camp der Blockierer im Invalidenpark in Mitte im Blick zu haben. (dpa)