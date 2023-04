Der letzte Tag als Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey räumt ihr Büro – „Rixi“ der Bär kommt mit

Das alte Holzschaukelpferd im Amtszimmer der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin bekommt einen neuen Herrn. Der Berliner Schaustellerverband hatte es einst von einem alten Karussell abmontiert und dem damaligen Regierenden Klaus Wowereit geschenkt. Die Farbe platzt hier und da ab, aber das Pferdchen gehört zum Inventar: Es stand unter Michael Müller im Rathaus und auch Franziska Giffey (beide SPD) hatte es mitten in dem geräumigen Zimmer in der ersten Etage stehen lassen. Jetzt wechselt das Stück, mal wieder, den Besitzer. Giffey verbrachte an diesem Mittwoch ihren letzten vollen Tag als Regierende Bürgermeisterin, am Donnerstag soll schon CDU-Chef Kai Wegner übernehmen.