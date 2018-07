Im heutigen Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf berichtet Cay Dobberke über die baldige Wiedereröffnung des Fußgängertunnels unter der Lietzenseebrücke, der aus Sicherheitsgründen seit einem Jahr gesperrt ist +++ Weitere Themen: Auf den Hund gekommen – An der Konstanzer Straße streiten eine Händlerin und das Ordnungsamt darüber, ob ein Spitzmischling tiergerecht im Laden gehalten werden kann +++ Immer noch Ärger um den Rheingauer Weinbrunnen: Anwohnern reicht die einwöchige Pause des Winzerfestes auf dem Rüdesheimer Platz nicht aus +++ S-Bahnen halten zwei Wochen lang nicht am Bahnhof Zoo +++ Statthalter im Rathaus: Weil alle seine Kollegen verreist oder krank sind, amtiert Arne Herz (CDU) als Super-Stadtrat für alle Ressorts +++ Leerstand seit fast zehn Jahren: das Geisterhaus am Adenauerplatz +++ Fahrradladen ersetzt Bettenhaus von Karstadt am Ku’damm +++ Street-Art-Schau „Hometown Berlin“ am Bahnhof Zoo weitet Öffnungszeiten und Programm aus +++ Boulespielen am Breitenbachplatz +++

