Eine riesige schwarze Rauchwolke stand am frühen Montagabend über der Coppistraße am Bahnhof Lichtenberg. Kurz nach 18 Uhr war dort die etwa 1100 Quadratmeter große Lagerhalle einer Möbeltischlerei in Brand geraten. Als die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeug-Staffeln und 85 Einsatzkräften anrückte, stand das Gebäude bereits in hellen Flammen. Menschen waren nicht in Gefahr. "Bei unserem Eintreffen befand sich niemand mehr in der Halle oder in deren näherer Umgebung", sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem Tagesspiegel. In dem Gebäude lagerten diverse Hölzer und Materialien zum Möbelbau.

Da die Stahlträger der Halle durch die große Hitzeeinwirkung bereits instabil waren, gingen die Einsatzkräfte nur von außen mit Löschschaum und Wasser gegen das Feuer vor. Am Abend um 22:30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Der Technische Dienst ist noch mit einem Ventilator im Einsatz, um den Brandrauch aus der Halle zu entfernen, so teilte es die Berliner Feuerwehr mit. Die Brandursache ist noch unklar.