Lieber mit Freunden zu Hause Wie Berlins rumänische Community die Fußball-EM verfolgt

Rund 29.000 Rumänen leben in Berlin. In ihrem Heimatland ist Fußball die mit Abstand beliebteste Sportart – gemeinsam Fußball gucken, zu Hause oder im Stadion, eine gängige Freizeitbeschäftigung. Dazu gehören, neben einer vorzugsweise größeren Runde an Freunden, traditionell Bier und Snacks.

Erdnüsse oder gesalzene Sonnenblumenkerne machen sich als Nervennahrung besonders gut, wenn die Spannung im Spiel gefühlt ins Unermessliche steigt. Das Nationalteam spielt wie eine Schachtel Pralinen, um es mit der Filmfigur Forrest Gump zu sagen. Man weiß nie, was man dabei bekommt. Für die vergangene Europameisterschaft im Jahr 2021 hatte sich die rumänische Fußballmannschaft nicht qualifiziert.

Umso größer ist die Freude über die EM-Teilnahme in diesem Jahr – auch und gerade in der rumänischen Community in Berlin. Doch bestimmte Public-Viewing-Orte, also Treffpunkte, an denen die Rumänen sich zum Fußballgucken verabreden, gibt es kaum.

4500 Rumänen leben in Marzahn-Hellersdorf.

Das liege daran, dass die Community in Berlin zerstreut sei, insbesondere in den Randbezirken, sagt Constantin Rigu von der „Diaspora civică“, einer Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, die rumänische Community in Berlin zu stärken und dabei bürgerschaftliches Engagement zu fördern.

Tatsächlich leben die meisten Rumänen laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf (etwa 4500), Mitte (3500), Neukölln (2800), Lichtenberg (2700) und Spandau (2600) – die wenigsten hingegen in Steglitz-Zehlendorf (1100) und Friedrichshain-Kreuzberg (1200).

Dabei gibt es noch ein Spezifikum: „Public Viewing hat sich nicht so etabliert in der Community“, sagt Rigu. „Die Rumänen versammeln sich am ehesten bei jemandem zu Hause, wenn sie gemeinsam Fußball schauen.“

Ein Anruf in der „Kantine Zum Nussbaum“ in der Sonnenallee, dem derzeit einzigen rumänischen Restaurant Berlins, scheint diese These zu bestätigen. „Es tut uns leid, aber wir haben gar keinen Fernseher“, sagt der Betreiber.

„Diaspora civică“ ruft jetzt selbst zum Public Viewing auf. Für das Spiel Rumänien gegen Belgien am Samstagabend, 22. Juni, hat das Team im Astra-Kulturhaus auf dem RAW-Gelände in der Revaler Straße 99 bereits ab 20 Uhr eine eigene Ecke reserviert.

Wer wissen will, welche anderen Lokale die Rumänien-Spiele übertragen, findet das unter anderem auf der Plattform www.daznbarfinder.de heraus. Dort wird auch etwa die Frage beantwortet, wie hoch die Chancen stehen, dass Rumänien diese Europameisterschaft gewinnt: „Rumänien hat eine Chance von 0,5 Prozent auf den Sieg.“