Lieferung von Schöneberg nach Herzogenaurach Berliner Döner für die Nationalmannschaft

Am Abend bevor Arif Keles zur Nationalmannschaft reist, muss er nochmal selbst mitanpacken. Nach dem Sieg des deutschen Teams gegen Ungarn hat sich vor seiner Schöneberger Dönerbude eine lange Schlange gebildet. Viele Kunden warten in weißen und rosa Trikots. Keles legt das geschnittene Scheibenfleisch in das Fladenbrot, dann folgen Soßen, Rotkohl, Tomaten und der Eisbergsalat.