Lindners öde Kritik an der Hauptstadt Berlin-Bashing ist Ausdruck von Provinzialität

Die FDP kämpft dieser Tage wieder einmal ums Überleben. Gemeinsam mit SPD und Grünen leidet und streitet sie dem Ende dieses unbeliebten Bündnisses entgegen. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte auf dem Parteitag der Liberalen am Wochenende also durchaus wichtige Themen zu besprechen. Offenbar es waren nicht genug, um zwischendrin nicht noch ein paar Spitzen in Richtung Berlin abzufeuern.