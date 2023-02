LKA ermittelt an Berlins Nelson-Mandela-Schule Schwarzer Lehrer mit Schmiererei rassistisch beschimpft

Ausgerechnet an der Internationalen Nelson-Mandela-Schule hat sich erneut ein dokumentierter Fall von Rassismus ereignet. Dieses Mal handelt es sich um eine Schmiererei am Gebäude an der Pfalzburger Straße: Ein Schwarzer Lehrer wurde dort namentlich genannt und mit dem N-Wort tituliert. Es ist nicht der erste rassistische Übergriff an der bekannten Schule, die seit 15 Jahren zum Netzwerk „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ gehört.

„Ich verurteile diesen rassistischen Angriff auf unseren Kollegen aufs Schärfste und habe ihn zur Anzeige gebracht“, heißt es im Schreiben des Schulleiters Hans-Günther Bauer an das Kollegium. Das Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor. Bauer berichtete zudem am Mittwoch, dass er von der Schmiererei, die am 14. Februar von Schülern entdeckt worden war, erst mit drei Tagen Verspätung erfahren habe. Infolge seiner Anzeige sei dann am Montag die Polizei gekommen.

Die Beamten allerdings fanden nicht mehr viel vor, zu dem Zeitpunkt war der Schriftzug bereits abgewischt worden. Bauer begründet das damit, dass die Schulsekretärin „als schnelle Lösung“ sofort den Schulhausmeister angerufen habe, „um ihn zu bitten, die Schmierereien zu beseitigen“. Zur gleichen Zeit habe er an einer Brandschutzbegehung teilgenommen und habe „definitiv von der Meldung nichts mitbekommen, da ich dann sofort reagiert hätte“. Der betroffene Lehrer sowie der Antirassismusbeauftragte hätten ihn erst am Freitag in Kenntnis gesetzt.

Wenn einer von Ihnen nähere Hinweise auf den Täter hat, wäre ich für Ihre Mitteilung dankbar. Hans-Günther Bauer, Leiter der Nelson-Mandela-Schule

Die präzise Abfolge ist deshalb von Interesse, weil es für derartige Vorfälle die Vorschrift gibt, sie innerhalb von 24 Stunden der Schulaufsicht zu melden. Zudem dürfen Beweise nicht vernichtet werden, weil dies das Auffinden der Täter erschwert. Auch muss die Polizei geholt werden, die dann entscheidet, ob das Landeskriminalamt (LKA) hinzugezogen wird. Im konkreten Fall wurde das LKA inzwischen informiert.

„In Zukunft bitte ich darum, Schmierereien nicht zu beseitigen – auch nicht in bester Absicht, sondern die Tat der Schulleitung sofort mitzuteilen, damit die Polizei vor Ort alle Ermittlungen aufnehmen kann“, heißt es im Schreiben des Schulleiters an das Kollegium weiter. Er bittet zudem, ihm Mitteilung zu machen, „wenn einer von Ihnen nähere Hinweise auf den Täter hat“.

Bauer bestritt am Mittwoch gegenüber dem Tagesspiegel energisch Darstellungen, wonach er schon am 14. Februar Kenntnis von dem Vorfall gehabt habe. Anders als kolportiert habe er nicht mitbekommen, dass Zehntklässler an dem Tag in sein Sekretariat gekommen seien, um von ihrer Entdeckung an der Mauer der Schule zu berichten.

Der „Black History Month“ geht weiter

Der Schulleiter betonte zudem, dass die Schule, an der mehrere Schwarze Lehrkräfte unterrichten, eine Vielzahl von Aktivitäten unternehme, um Rassismus zu begegnen und vorzubeugen. Wegen des aktuellen Vorfalls habe es an diesem Mittwoch eine Schülervollversammlung gegeben. Daneben liefen „alle geplanten Workshops“ innerhalb des „Black History Month“ weiter.

Die Bildungsverwaltung ergänzte, dass die Schule „große Anstrengungen“ unternehme und sich den Themen Antidiskriminierung und Antirassismus widme. Zur Vorgeschichte gehört, dass sich im Jahr 2020 rassistische Vorfälle ereignet haben sollen, die angeblich vom Kollegium ausgingen – der Tagesspiegel berichtete. Seitdem hat die Schule eine Lehrkraft und eine Sozialpädagogin als Antidiskriminierungsbeauftragte eingesetzt.

Es gebe „eine Vielzahl von Aktivitäten, um dem Namensgeber der Schule gerecht zu werden“. Gerade an einer internationalen Schule bestehe das Bedürfnis, sich klar gegen Rassismus und Diskriminierung zu positionieren. Zugleich böten diese Themen „das Potenzial für maximale Provokation“, sagte ein Sprecher. Am Mittwochnachmittag wurde ein Vorfall an einer anderen Schule bekannt. Ein Vater schickte dem Tagesspiegel ein Foto, das eine Hakenkreuzschmiererei und einen „Heil Hitler“-Schriftzug an einer Toilettentür der Sporthalle der Zehlendorfer Wilma-Rudolph-Schule zeigte. Wann die Schmiererei angebracht wurde und warum sie noch nicht entfernt wurde, war ad hoc nicht herauszufinden.

