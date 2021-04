Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 sind zwei Soldaten der Bundeswehr ums Leben gekommen. Die beiden Männer seien am Montag in einem Unimog in einer angemeldeten und gekennzeichneten Kolonnenfahrt mit 27 Bundeswehrfahrzeugen zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Lehnin in Richtung Magdeburg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Die Kolonne sei von einem Lastwagen überholt worden, der aus noch unbekannten Gründen nach rechts eingeschert sei und den Unimog von der Fahrbahn gedrückt habe, sagte Polizeisprecher Heiko Schmidt. Nach Angaben der Polizei durchbrach der Unimog die Leitpanke und kollidierte mit dem Pfeiler eines Verkehrsschildes. Der Lkw mit Anhänger aus dem Landkreis Harz war laut Mitteilung der Polizei auf der mittleren Spur unterwegs gewesen.

Beide Insassen des Fahrzeuges, zwei Bundeswehr-Angehörige im Alter von 20 und 33 Jahren, wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Sie starben nach Angaben des Sprechers noch am Unfallort. Der 34-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Polizei und Feldjäger waren vor Ort, wie ein Sprecher des Landeskommandos Brandenburg der Bundeswehr auf Nachfrage mitteilte. Zur Frage, wohin und zu welchem Zweck der Konvoi unterwegs gewesen war, wollte sich die Bundeswehr nicht äußern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Notfallseelsorger waren ebenfalls im Einsatz, um die Soldaten und die Einsatzkräfte zu betreuen.

Die A2 Richtung Magdeburg war in dem betroffenen Bereich zunächst komplett gesperrt, wie die Polizei bei Twitter schrieb. (Tsp, dpa)