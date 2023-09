Luftmobilität im Nahverkehr CDU will Flugtaxis und Hyperloop nach Berlin bringen

Die Berliner CDU will die Entwicklung von Flugtaxis und Hyperloops für den Einsatz in Berlin vorantreiben. Das geht aus einem Antragsentwurf der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus für den nächsten Abschnitt des Mobilitätsgesetzes zur sogenannten „neuen Mobilität“ hervor, der dem Tagesspiegel vorliegt. Die Fraktion will es in der kommenden Woche beschließen.