Machtwechsel in der Berliner SPD Für einen echten Neustart braucht es mehr als nur ein neues Führungs-Duo

Viel Energie hat die Berliner SPD in den vergangenen Monaten in die Mitgliederbefragung zum neuen Landesvorsitz gesteckt. Nun hat die Partei nicht nur eine künftige Führung, die durch das basisdemokratische Votum besonders legitimiert ist, sondern mit Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini auch ein unverbrauchtes, siegreiches Duo. Sie können sich selbstbewusst als Gegenentwurf zu den bislang etablierten Kräften in den Parteigremien präsentieren. Symbolischer Neustart geglückt. Doch das ist nur der erste Schritt.