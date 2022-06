Den zweiten Tag in Folge hat die Klimaschutz-Initiative „Letzte Generation“ in Berlin Straßen blockiert. Auf der Berlin Stadtautobahn 100 habe es am Donnerstagmorgen zunächst Beeinträchtigungen an den Ausfahrten Halensee und Sachsendamm gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere Menschen hätten sich auf der Fahrbahn festgeklebt.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin meldete auf Twitter betroffene Ein- und Ausfahrten der Autobahnen A111, A100 und A113. Dabei bildete sich der längste Stau auf der A100 in Richtung Neukölln.

Schon am Vortag hatte es laut Polizei an sechs Orten der A100 Blockaden gegeben, insgesamt seien 43 Menschen daran beteiligt gewesen. Gegen sie werde nun wegen Nötigung ermittelt. Zu Berichten der Initiative, wonach ein Demonstrant einen Fußtritt gegen den Kopf bekommen habe, lagen der Polizei zunächst keine Erkenntnisse vor.

Die Initiative bekräftigte am Donnerstag ihre Forderung an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sich gegen Ölbohrungen in der Nordsee auszusprechen. In einer Pressemitteilung fordert Lea Bonasera, einer Mitgründerinnen der "Letzten Generation", ein Machtwort von Kanzler Scholz:

"Er soll sich ganz klar gegen neue Ölbohrungen in der Nordsee aussprechen. Es muss jetzt ein drastischer Wandel her. Wir müssen Öl sparen statt nach neuem zu bohren! Einfache Wege wären ein Tempolimit und ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr."

