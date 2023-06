Mal Ex, mal Sex, mal Rosenkranz Was Megan Fox an der Berliner Waldbühne treibt

In der vergangenen Woche war in Berlin Hollywood-technisch einiges los. Überraschenderweise hatte nichts davon irgendwas mit Filmen zu tun. Erst wurde Schauspieler und Sänger Jared Leto dabei beobachtet, wie er an der Fassade des luxuriösen „Hotels de Rome“ in Mitte herumkletterte. Was er dort verloren hatte, weiß bis heute keiner.

Dann wurde Reality-Star Kim Kardashian eingeflogen, um auf der Private-Equity-Konferenz „SuperReturn“ für irgendwas zu werben, das sehr kompliziert klingt und bei dem es um wahnsinnig viel Geld geht.

Zu guter Letzt wurde auch noch die Schauspielerin Megan Fox gesehen, wie sie am Bühnenrand der Waldbühne herumstand. Nun, zumindest das leuchtet ein. Immerhin war es ihr Verlobter Machine Gun Kelly, der dort ein Konzert zum Besten gab. Trotzdem sorgte das für die ein oder andere Schlagzeile.

Wir haben die Art von Sex, bei dem Luzifer seinen Rosenkranz umklammern würde. Megan Fox, Schauspielerin

Immerhin handelt es sich bei Fox und Kelly um ein sogenanntes Skandalpärchen, über das die ein oder andere blutige Geschichte bekannt ist. Laut eigener Aussagen trinken die beiden ab und an mal das Blut des anderen. In einem Interview erzählte Fox einst: „Wir haben die Art von Sex, bei dem Luzifer seinen Rosenkranz umklammern würde.“

Das ist aber alles gar nicht so wahnsinnig interessant in Anbetracht der Tatsache, dass es erst im Februar Spekulationen über eine Trennung der beiden gegeben hatte: Fox hatte Bilder von Kelly aus ihrem Instagram-Feed entfernt. Der Grund soll eine Affäre des Musikers mit der Gitarristin Sophie Lloyd gewesen sein.

Im März dann erschien Fox allein und ohne Verlobungsring zu den Oscar-Verleihungen. Und das ist insofern brisant, als dieser Ring mit Stacheln versehen ist, die dem Träger Schmerzen bereiten, wenn der Ring vom Finger gezogen wird. Seit etwa zwei Monaten sind sie dann jedoch wieder öfter zusammen gesichtet worden. Kürzlich erst zitierte das „People“ Magazin einen Insider, der bestätigte: „Sie sind wieder zusammen. Sie haben sich mit Therapien beschäftigt.“

Dennoch sei zwischen ihnen nicht alles „wieder normal“, und nach wie vor gebe es trotz Verlobung keine Hochzeitspläne. Megan Fox, die man hauptsächlich aus der „Transformers“-Reihe kennt und die seit neuestem rothaarig ist, machte die Beziehung mit Kelly im Juni 2020 öffentlich. Die Verlobung gaben die beiden im Januar 2022 bekannt.

Vor ihrer Beziehung mit Kelly war Fox mit dem US-Schauspieler Brian Austin Green verheiratet. Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Söhne, die 2012, 2014 und 2016 geboren wurden.