Mama ballert rum Frust rauslassen beim Paintball in Brandenburg

Frühstück machen, die Kinder in die Kita oder zur Schule bringen, zur Arbeit fahren, Kinder wieder abholen und nach dem Abendessen aufs Sofa fallen. Einmal in der Woche stattdessen zum Yoga am Abend gehen. So dürfte der Alltag vieler Mütter aussehen. Am Wochenende feuert die Durchschnittsmutter oft den Nachwuchs bei Fußballspielen an oder es geht mit der Familie in den Zoo.