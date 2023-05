„Man sollte Dinge machen, solange es geht“ Kreuzberger Ex-Bürgermeisterin macht Fahrradtour an den Atlantik

„Moritzplatz bis Mont St. Michel“, heißt das aktuelle Projekt der langjährigen Friedrichshain-Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne): Vor gut zwei Wochen twitterte sie ein Bild ihres bepackten Fahrrades. „Ich bin dann mal weg“, schrieb sie dazu und wünschte allseits einen schönen Sommer. Da sie – ausweislich ihrer unermüdlichen Aktivität auf Twitter – ihr Handy dabei hat, haben wir mal durchgeklingelt.



Hallo, der Tagesspiegel Checkpoint hier. Wo sind Sie gerade?

In Groningen. Alle Leute haben gesagt, es ist so schön – und es ist wirklich so. Wer sich über Berlin beschwert, weil es ihm zu bunt ist, war noch nie in Holland.



Haben Sie Berlin wegen Schwarz-Rot verlassen?

Nein (lacht). Ich wäre auch losgefahren, wenn Rot-Grün-Rot wieder regieren würde.