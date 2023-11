„Manche Webseiten rufe ich in der Bahn nicht auf“ Wie eine junge Berlinerin aus Angst ihr Jüdischsein versteckt

Am 1. November 2023 sitzt Helene Braun in der Berliner U-Bahn und summt vor sich hin. Es sind Verse aus der Tora, der hebräischen Bibel, die sie in ein paar Tagen bei einem jüdischen Gottesdienst vortragen wird. Auf dem Handybildschirm der 26-jährigen Studentin sind hebräische Buchstaben zu erkennen.