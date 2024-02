Mann auf Gehweg angeschossen 27-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Berlin-Wedding festgenommen

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Berlin-Wedding hat die Polizei bei einer Durchsuchungsaktion einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige wurde nach einem Schuss auf einem Gehweg gesucht, durch den ein Mann verletzt wurde.

Der Verdächtige sollte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft noch am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen sollte. Den Angaben zufolge hatten die Beamten Durchsuchungen an einer Wohnanschrift und in Geschäftsräumen durchgeführt. Die noch andauernden Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) geführt.

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zu der Schussverletzung am 21. Dezember war es nach derzeitigen Ermittlungen gekommen, als das Opfer, ein 29-Jähriger, auf dem Gehweg der Lindower Straße an zwei sich streitenden Männern vorbeilief. Dabei wurde er durch einen Schuss an einem Arm verletzt. Der Mann hatte sich anschließend von einem Bekannten in ein Krankenhaus bringen lassen, wo er operiert wurde. Die sich streitenden Männer blieben zunächst unbekannt.