Mann erlitt Fraktur im Gesicht Trio überfällt Supermarkt in Berlin-Mitte und attackiert Filialleiter

Drei Männer waren am Samstag an einem räuberischen Diebstahl in Berlin-Mitte beteiligt. Sie sollen laut Polizeiangaben einen Supermarkt in der Berolinastraße überfallen und Tabakwaren gestohlen haben.

Gegen 17 Uhr entwendeten demnach zwei unbekannt gebliebene Männer Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Als der aufmerksame 25-jährige Filialleiter sich den Dieben in den Weg gestellt habe, erschien ein weiterer Unbekannter. Zu dritt griffen sie den 25-Jährigen an. Dabei erlitt dieser eine Fraktur im Gesicht. Das Trio flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)