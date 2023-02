Mann geschlagen und getreten Polizei sucht Tatverdächtige nach Angriff in Berliner U-Bahnhof

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Tatverdächtigen. Die beiden Personen stehen im Verdacht, am Samstag, den 3. September 2022, gegen 18 Uhr in Pankow einen 50-jährigen Fahrgast in einem U-Bahnzug der Linie 2 nach verbalen Streitigkeiten mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten zu haben.

Die beiden Verdächtigen © Polizei Berlin

Der Mann erlitt Verletzungen, die im Nachgang ambulant versorgt werden mussten. Die Tatverdächtigen verließen den Zug am U-Bahnhof Vinetastraße und flüchteten in unbekannte Richtung.

Diese Personen sollen einen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten haben. © Polizei Berlin

Die Ermittler:innen fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Abgebildeten vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Verdächtigen geben?

Hinweise können gerichtet werden an die Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstr. 29 in 13357 Berlin, Telefonnummer: (030) 4664-173344, E-Mail: Dir1k33@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin sowie an jede andere Polizeidienststelle. (Tsp)

