Mann im U-Bahnhof Rathaus Spandau verletzt Jugendliche attackieren Obdachlosen in Berlin – und filmen die Tat

Bislang unbekannte Täter haben in Spandau am Mittwochabend einen Obdachlosen angegriffen und verletzt. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es gegen 20.10 Uhr im U-Bahnhof Rathaus Spandau zu der Attacke.

Drei augenscheinlich Jugendliche sollen den 31-jährigen Mann demnach geschlagen und getreten haben. Ersten Erkenntnissen nach soll ein viertes Gruppenmitglied den Angriff gefilmt haben und anschließend geflohen sein, teilte die Polizei mit.

Als auch die drei Angreifer den Bahnhof verlassen wollten, sei ihnen das Opfer gefolgt und habe einen von ihnen festgehalten. Daraufhin sollen die anderen beiden Jugendlichen den Mann erneut attackiert haben und dann ebenfalls geflohen sein.

Der 31-Jährige erlitt eine Platzwunde und Schwellungen im Gesicht. Er musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)

