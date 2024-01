Mann in Psychiatrie gebracht Radfahrer fährt nur auf Felgen durch Berlin und verletzt Polizistin

Bei der Festnahme eines Radfahrers ist am Sonntagabend eine Berliner Polizistin in Charlottenburg-Nord verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben nach wollte die Besatzung eines Streifenwagens den 24-Jährigen gegen 18.20 Uhr stoppen, weil er nur auf den Felgen und ohne Licht auf der Fahrbahn des Heckerdamms fuhr.

Laut Polizei zeigte sich der Mann von Beginn an unkooperativ. Trotz der Aufforderung durch die Polizeikräfte hielt der 24-Jährige erst an, als sich ihm die Beamten in den Weg stellten. Zudem habe er nicht auf die Ansprache der Polizeikräfte reagiert und seine Hände erst aus den Taschen genommen, als ein Polizist seine Dienstwaffe zeigte.

Bei der anschließenden Festnahme soll der Mann um sich getreten und geschlagen haben und zudem versucht haben, zu flüchten. Eine Polizistin wurde durch Tritte gegen ihr Knie verletzt. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Ihr Kollege stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und trat ebenfalls vom Dienst ab.

Dem 24-Jährigen wurde im Krankenhaus auf richterliche Anordnung Blut abgenommen. Anschließend wurde er wegen seines auffälligen Verhaltens in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)