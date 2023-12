Mann leblos in Wohnung entdeckt Polizei sucht Zeugen nach Tötungsdelikt in Berlin-Wedding

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Berlin-Wedding sucht die Polizei nach Zeugen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde ein Mann leblos in einer Wohnung in der Utrechter Straße vorgefunden.

Ein Zeuge habe gegen 22.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er den Mann entdeckt hatte. Die Auffindesituation lasse bislang auf ein Tötungsdelikt schließen, hieß es von den Behörden.

Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die am Donnerstag im Bereich der Utrechter Straße 38 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich über das Hinweistelefon der 2. Mordkommission unter der Telefonnummer (030) 4664-911222 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (Tsp)