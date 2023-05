Mann raubt Paar in Berlin-Reinickendorf aus Polizei fahndet nach falschem Paketboten

Mit der Veröffentlichung von zwei Bildern bittet die Berliner Polizei um Hilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen. Der Gesuchte soll im vergangenen Jahr ein Paar in ihrer Wohnung in Berlin-Konradshöhe überfallen haben.

Am Abend des 15. August 2022 soll der Gesuchte, der sich als Paketbote verkleidet hatte und ein Paket in der Hand hielt, an der Tür eines 28-Jährigen und seiner 26-jährigen Partnerin geklingelt haben. Nachdem er und seine beiden Komplizen sich Zugang zur Wohnung verschafft hatten, sollen sie das Paar mit einem Revolver bedroht haben.

Unter dem Einsatz körperlicher Gewalt durchsuchte das Trio daraufhin die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeutete dabei ein Smartphone. Vor ihrer Flucht fesselten sie die Opfer mit Kabelbindern.

Der Tatverdächtige trug eine orange Warnweste. © Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Berlin-Wedding unter der Telefonnummer (030) 4664-173131, per E-Mail: Dir1K31@polizei.berlin.de, per Internetwache oder auch an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (abd)