Mann schwulenfeindlich beleidigt und getreten Berliner Polizei identifiziert gesuchtes mutmaßliches Angreifer-Trio

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Berliner Polizei drei gesuchte Tatverdächtige identifiziert, die einen Mann am 30. Juni in Mitte schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen haben sollen. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Demnach konnten die Verdächtigen im Alter von 18, 21 und 24 Jahren namhaft gemacht werden. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an, hieß es.

Vor einer Woche hatte die Polizei Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht und um Hilfe bei der Suche nach den drei mutmaßlichen Angreifern gebeten. Sie sollen am 30. Juni 2023 gegen 4.30 Uhr am U-Bahnhof Gesundbrunnen einen 32-jährigen Mann attackiert haben. Als dieser wegrannte, sei er laut Polizei gestürzt. Das Trio soll ihn verfolgt, mehrfach getreten und zudem seine Tasche gestohlen haben. (Tsp)