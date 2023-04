Mann soll zuvor ähnliche Taten begangen haben Spandauer Kiosk ausgeraubt – Berliner Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Ein 29-Jähriger ist nach einem Raub in einem Kiosk im Ortsteil Staaken in Berlin-Spandau festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, trat der mutmaßliche Täter am Mittwochmorgen hinter den Tresen des Kiosks und drängte den 73-jährigen Inhaber in einen Nebenraum. Daraufhin nahm der 29-Jährige Geld aus der Kasse und weitere Waren an sich und flüchtete zu Fuß.

Der Inhaber blieb dabei unverletzt. Zivilfahnder der Polizei nahmen den 29-Jährigen auf der Flucht fest. Den Angaben zufolge steht der Mann im Verdacht, ähnliche Taten in der Vergangenheit begangen zu haben. Im Laufe des Tages soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (dpa)

Zur Startseite