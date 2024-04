Eine Fußgängerin ist am Dienstag in Marzahn-Hellersdorf von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Die 61-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf und Oberkörper ins Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Den Angaben zufolge war ein 57-Jähriger mit seinem Auto gegen 14.40 Uhr auf der Treskowstraße in Mahlsdorf in Richtung Hönower Straße unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen umfuhr der Fahrer eine Straßenbahn, die in die Treskowstraße abbog. Dabei traf er die Frau, die über die Straße ging. (Tsp)