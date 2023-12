Mann und Frau von Autos angefahren Zwei Fußgänger nach Unfällen in Berlin im Krankenhaus

Bei zwei Autounfällen sind in Berlin am Donnerstag zwei Fußgänger verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden eine 62-Jährige und ein 36-Jähriger zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die 62-Jährige wurde den Angaben nach am frühen Nachmittag im Neuköllner Ortsteil Rudow von einem 83-jährigen BMW-Fahrer angefahren. Die Frau habe gerade die Neuköllner Straße überqueren wollen, als der Autofahrer, der von der Stubenrauchstraße nach links in die Neuköllner Straße abbiegen wollte, sie mit seinem Wagen erfasste, hieß es. Sie wurde an Armen, Beinen und Rumpf verletzt.

Am Donnerstagabend kam es dann zu einem weiteren Unfall in Mitte. Der 36-jährige Fußgänger trat laut Mitteilung der Polizei gegen 22.20 Uhr auf die Karl-Liebknecht-Straße und wurde dabei von einem 41 Jahre alten Toyota-Fahrer angefahren. Der Fußgänger erlitt Kopfverletzungen. Im Krankenhaus wurde dem 36-Jährigen auch Blut abgenommen, weil laut Polizei der Verdacht bestand, dass er betrunken gewesen sein könnte.

In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Polizei an. (Tsp)