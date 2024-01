Mann versucht über Balkon zu flüchten Berliner Polizei nimmt Wohnungseinbrecher fest

Die Polizei hat vergangene Nacht in Berlin-Hellersdorf einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festgenommen. Nach einer Zeugenaussage versuchte der 29-jährige Tatverdächtige kurz nach Mitternacht vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gewaltsam in eine Wohnung in der Louis-Lewin-Straße einzudringen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Als die Polizei eintraf, sprang der mutmaßliche Einbrecher vom Balkon einer Wohnung im Hochparterre und versuchte zu flüchten. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen und durchsuchten ihn. Dabei stellten die Beamten Gegenstände aus der betroffenen Wohnung sicher.

Bisherige Ermittlungen zeigen, dass der mutmaßliche Täter über die Balkontür eingedrungen ist, welche er zuvor gewaltsam geöffnet hatte.