Mann zeigte Hitlergruß und kritzelte Hakenkreuz 49-Jähriger am Brandenburger Tor in Berlin festgenommen

Attacke am Pariser Platz: Am Mittwochnachmittag hat ein 49-jähriger Mann in der Nähe des Brandenburger Tores in Mitte den Hitlergruß gezeigt und einen eingreifenden Bundespolizisten angegriffen.

Laut Polizeiangaben beobachteten Passanten gegen 17.50 Uhr einen Mann, der am Pariser Platz zuerst den Hitlergruß zeigte – und anschließend im „Raum der Stille“ im nördlichen Torhaus des Brandenburger Tores ein Hakenkreuz in das dort ausliegende Kondolenzbuch kritzelte.

Als ein 46-jähriger Zeuge den Tatverdächtigen auf sein Verhalten ansprach, attackierte der ihn mit dem Ellenbogen, traf den Zeugen aber nicht. Der Zeuge machte einen Bundespolizisten auf Streife auf den Mann aufmerksam.

Als der Bundespolizist den Tatverdächtigen festnahm, schlug dieser den Arm des Polizisten weg. Es kam zu einer leichten Verletzung, die aber nicht ärztlich behandelt werden musste.

Laut den Polizeiangaben konnte der 49-Jährige nach Feststellung der Identität seinen Weg fortsetzen. Er werde sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen und Angriffes auf Polizeivollzugsbeamte, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der versuchten Körperverletzung verantworten müssen, hieß es. (Tsp)