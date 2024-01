Männer öffneten Autotüren Berliner Polizei ertappt Diebe in Kreuzberg auf frischer Tat

Die Polizei hat in Berlin-Kreuzberg zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, beobachteten Zivilkräfte die beiden 19 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag beim Versuch, die Türen mehrerer geparkter Fahrzeuge in der Graefestraße zu öffnen.

An der Ecke Planufer sollen die Männer die Fahrertür eines Transporters geöffnet und zwei Rucksäcke gestohlen haben. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Laut Behörde haben beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der Inhaber der beiden gestohlenen Rucksäcke erhielt diese zurück. (Tsp)