Männer versteckten sich auf der Toilette Polizist vereitelt Einbruchversuch in Tattoo-Geschäft in Berlin-Friedrichshain

In Berlin-Friedrichshain endete am Mittwochnachmittag ein Einbruchversuch in einem Tattoo-Geschäft mit der Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Das teilte die Polizei mit. Ein Beamter außer Dienst beobachtete die beiden Männer, 59 und 21 Jahre alt, als sie durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten in der Scharnweberstraße kletterten.

Während der Zeuge umgehend weitere Einsatzkräfte alarmierte, gelang es den zwei mutmaßlichen Komplizen, die vor dem Geschäft warteten, vor deren Eintreffen zu fliehen. Die beiden Tatverdächtigen selbst fanden keinen Ausweg aus dem Geschäft und versteckten sich kurzerhand in den Toiletten. Wenig später wurden sie dort festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der ältere der beiden Tatverdächtigen seinen Weg fortsetzen. Sein 21-jähriger Komplize hingegen wurde in Gewahrsam genommen und anschließend der Kriminalpolizei überstellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. (Tsp)