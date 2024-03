Männer wollten Streit vor der Tür klären 57-Jähriger vor Bar in Berlin-Wilmersdorf angeschossen

In der Nacht zu Sonntag ist ein 57-jähriger Mann vor einer Bar Berlin-Wilmersdorf angeschossen worden. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit.

Nach einem Streit in der Bar in der Paulsborner Straße sollen der 57-Jährige und ein unbekannter Mann gegen 2.30 Uhr nach draußen gegangen sein, um den Konflikt zu klären. Dort näherte sich ein weiterer Unbekannter von hinten und schoss ihm mehrfach in einen Fuß und ein Bein. Der Angreifer und der Mann aus der Bar flüchteten anschließend vom Tatort.

Der Verletzte, der nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert war, ließ sich zunächst von seiner Frau nach Hause bringen, bevor er wegen anhaltender Blutungen mehrere Stunden später ins Krankenhaus ging und die Polizei informierte.

Im Krankenhaus wurden Reste von Projektilen in einem Fuß sowie oberflächliche Verletzungen an einem Unterschenkel festgestellt. Der Mann wird nun stationär behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung mit einer Schusswaffe. (Tsp)