Mario Czaja über die Probleme der CDU im Osten „Unser personelles Angebot besteht weitgehend aus Westdeutschen“

Herr Czaja, die AfD hat in Ihrem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf mit 25,3 Prozent berlinweit ihr stärkstes Ergebnis geholt. Warum ist die Partei im Berliner Osten so stark?

Das Ergebnis zeigt, dass die Menschen hier große Zukunftssorgen haben. Es ist aber auch Ausdruck einer Unzufriedenheit über die Politik in Deutschland. Ich spüre eine seit längerem schlechte Stimmung in den vielen Gesprächen, die wir in der Nachbarschaft mit den Menschen vor Ort führen.

Was hören Sie da?

Bei vielen Menschen gibt es Unmut über den immensen Zuzug, der im Bezirk stattgefunden hat und der insbesondere von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und von Bürgergeldempfängern geprägt ist. Zugleich wächst die soziale Infrastruktur nicht im selben Maße mit. Es fehlt an Lehrern und Schulplätzen. Und die Sorge wächst, dass es keine Termine mehr bei einem Hausarzt gibt, wenn der eigene demnächst in Ruhestand geht. Das verstärkt den Frust hinsichtlich einer empfundenen Bevorzugung von Migranten, gerade wenn diese wie die Ukrainer sofort Bürgergeld bekommen.

Noch bei der Bundestagswahl haben Sie den Wahlkreis gewonnen. Jetzt ist die CDU mit nur 16,4 Prozent der Stimmen auf Platz drei gelandet. Wieso haben Sie es nicht geschafft, der AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) etwas entgegenzusetzen?

Weil es keine personenbezogene Wahl war. Schon bei der letzten Europawahl 2019 lag die CDU in Marzahn-Hellersdorf hinter AfD und Linke auf Platz drei. Danach ist es uns bei der Berlin- und der Bundestagswahl aber gelungen, die Menschen mit unserem personellen Angebot vor Ort zu überzeugen. Das ging bei der Europawahl nicht. Leider beobachten wir hier ein Phänomen, das auch andere Regionen kennen: Wenn nur das Angebot der Bundespartei im Fokus steht, verfängt es bei den Menschen nicht.

Welches Problem haben die Menschen mit der Bundes-CDU?

Die Menschen nehmen das bundespolitische Angebot der CDU nicht als wirkliche Alternative zur derzeitigen Politik der Ampel wahr. Das ist kein Phänomen allein von Marzahn-Hellersdorf, sondern betrifft weite Teile Ostdeutschlands. Der Bundes-CDU gelingt es nicht, den großen Unmut über die Ampelkoalition in Unterstützung für die CDU umzumünzen. Für die einen ist die CDU inhaltlich nicht attraktiv genug, die anderen halten uns nicht für glaubwürdig und gehen deshalb zur AfD und dem BSW.

Warum wird Ihre Partei nicht als glaubwürdig empfunden?

Da spielen natürlich Entscheidungen der CDU in der Vergangenheit eine Rolle, wie der Atomausstieg und die Flüchtlingspolitik, während die Menschen heute die steigenden Energiekosten und die Probleme bei der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sehen. Dafür wird die CDU heute immer noch in Mitverantwortung genommen.

Das andere ist unser personelles Angebot auf Bundesebene, das weitgehend aus Westdeutschen besteht. Diese Wahl bezog sich sehr stark auf die Sichtbarkeit von Ursula von der Leyen und Friedrich Merz, aber keine Personen, die im Osten verankert sind. Da gelingt es dann auch nicht, auf diesem Weg Vertrauen zu gewinnen.

Heißt das mit Blick auf die kommende Bundestagswahl auch, dass Friedrich Merz für die CDU im Osten kein attraktiver Kanzlerkandidat ist?

Nein. Aber es geht darum, um einen Kandidaten ein möglichst breites Team aufzubauen. Die CDU war immer dann stark, wenn sie den sozialen Flügel und den wirtschaftsliberalen Flügel ebenso abgebildet hat wie Personen aus Ost und West und Nord und Süd, Frauen, Männer und Personen mit Zuwanderungsgeschichte. Es kommt im nächsten Wahlkampf auf eine überzeugende Vielfalt an, egal ob der Kanzlerkandidat Friedrich Merz oder anders heißt. Es geht jetzt darum, eine breite personelle Aufstellung zu haben und nicht nur wenige Köpfe allein aus Nordrhein-Westfalen.

Der CDU fehlt Ost-Personal?

In Ostdeutschland herrscht aus meiner Sicht der berechtigte Eindruck vor, dass die gleichberechtigte Repräsentanz von Ost und West in der CDU noch nicht gegeben ist. Das sieht man auch bei der Debatte um die Frage von Waffenlieferungen in die Ukraine. Die Ansicht von Michael Kretschmer und mir, keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern, ist eine klare Minderheitenposition in der CDU und wird seltener gehört, als es sinnvoll wäre.

Zur Person Der frühere CDU-Generalsekretär Mario Czaja. © dpa/Christoph Soeder Mario Czaja ist in Mahlsdorf aufgewachsen, und bis heute prägt die Gegend sein Leben. Als erster CDU-Politiker gewann er 2021 mit seinem Heimatbezirk ein Bundestagsdirektmandat für die Union im Berliner Osten. Kurz darauf folgte für den früheren Berliner Gesundheitssenator der Aufstieg zum Generalsekretär der Bundes-CDU. Doch bereits nach eineinhalb Jahren löste Parteichef Friedrich Merz ihn wieder ab.

Deutschland sollte keine Waffen mehr an die Ukraine liefern und damit riskieren, dass Wladimir Putin den Krieg gewinnt?

Ich bin der Auffassung, dass wir Ostdeutsche andere Erfahrungen im Umgang mit Russland mitbringen, die Westdeutsche so nicht gesammelt haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass deutsche Angriffswaffen vor den Toren von Moskau landen und dort Zivilisten treffen.

Die Verteidigung der Ukraine gegen die russischen Angriffe würde dadurch geschwächt.

Das Ziel bleibt, dass Wladimir Putin, der diesen brutalen Angriffskrieg begonnen hat, an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Gleichwohl muss man mit Augenmaß arbeiten. Der Krieg darf sich nicht immer weiter ausweiten, bei dem immer mehr Zivilisten sterben. Die jetzige Genehmigung auch von der Bundesregierung, mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland treffen, weitet den Krieg möglicherweise noch aus. Das wird bei vielen Menschen in Ostdeutschland sehr kritisch und mit Sorge verfolgt.

Bei der Landtagswahl in Sachsen tritt für die CDU mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ein gebürtiger Ostdeutscher an, der ebenfalls eine kritische Haltung zu Waffenlieferungen in die Ukraine hat. Trotzdem droht ein Wahlsieg der AfD. Was kann Ihrer Partei da noch helfen?

Ich glaube, es wird dort am Abend der Landtagswahl beim Ergebnis im Vergleich zur Europawahl einen erheblichen Unterschied machen, dass dort eine Person wie Michael Kretschmer antritt, die vor Ort Respekt und großes Vertrauen genießt.

Nach den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst könnte eine Regierungskoalition ohne AfD-Beteiligung nur gemeinsam mit dem BSW möglich sein. Sollte die CDU im Zweifel auch mit Sahra Wagenknecht koalieren?

Die CDU kämpft für eine starke Gestaltungsmehrheit in der politischen Mitte und schließt eine Zusammenarbeit mit der rechtsradikalen AfD unmissverständlich aus. Koalitionen müssen auf der Basis gemeinsamer Ziele nach den Wahlen geschlossen werden, da gebe ich den Kollegen in den Ländern keine Ratschläge über Interviews.

Noch einmal zurück nach Berlin. Sie haben in Marzahn-Hellersdorf bei der Bundestagswahl das Direktmandat gewonnen. Wie können Parteien der Mitte dort auch künftig gegen AfD und BSW bestehen?

Man muss gut vor Ort verankert sein und den Austausch mit den Menschen nicht nur im Wahlkampf suchen. Die Mandatsträger – meine vielen Mitstreiter und ich – machen regelmäßige Termine und Stadtteilgespräche. Es geht darum, die Distanz zwischen politischen Entscheidern und Bürgern abzubauen, indem man viele kleine und größere Probleme des Alltags für die Menschen löst. Das sorgt für viel Akzeptanz.

Bei der vergangenen Berlin-Wahl holte die CDU viele Stimmen am Ostberliner Stadtrand. Drohen die künftig wieder verloren zu gehen?

Das Wählervotum sollte man ernst nehmen. Aber es ist nichts, was mich maßgeblich verunsichert. Immer dann, wenn bei Wahlen Personen und Programm vor Ort sichtbar sind, konnten wir hinzugewinnen. Die Menschen hier kennen uns und sie wissen, dass wir keine leeren Versprechungen machen.