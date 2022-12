Markteinführung zum Weihnachtsgeschäft SumUp entwickelt Kassensystem für kleine Unternehmen

Der in Berlin und London ansässige Finanzdienstleister SumUp will das Weihnachtsgeschäft nutzen, um bis Jahresende der führende Anbieter für digitale Kassensysteme in Europa werden. Das kündigte der Geschäftsführer Alexander Christ an. Den Durchbruch soll demnach ein neues Produkt bringen: ein verschlanktes „Kassensystem Lite“ für Kleinunternehmen.

