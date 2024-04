Marode Böden, Tunnelarbeiten, Nachverdichtung Welche Gefahren drohen Berlins Gründerzeit-Altbauten?

Herr von Heckel, mitten in Berlin droht ein Haus einzustürzen. Seit Jahren waren an dem Schöneberger Gründerzeitbau Fassadenrisse sichtbar, doch plötzlich mussten die Mieter ihr Zuhause verlassen. Wie entstehen Risse?

Grundsätzlich können Risse an allen Bauteilen auftreten. Sie zeigen, dass Spannungen aufgetreten sind, die mangels Elastizität der Baustoffe nicht anders abgebaut werden konnten. Manche Risse sind bereits im Baustoff selbst angelegt. Beton zum Beispiel durchläuft im Aushärtungsprozess Längenänderungen, aus denen mikroskopisch kleine Risse hervorgehen können. Für die Standfestigkeit gefährlich können Trennrisse werden, die durch das gesamte Bauteil reichen. Deshalb ist im Bauprozess zu beachten, dass alle Bauteile Spannungen ohne Rissbildungen abbauen können.