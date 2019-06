Am Donnerstagvormittag ist die Kreuzung zwischen Pfarrstraße und Kaskelstraße noch immer gesperrt: "Hier war die Lage während der Unwetter so schlimm wie nirgendwo sonst in der Stadt", sagt Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke zum Tagesspiegel. Auf Fotos aus der Gegend östlich des Ostkreuzes sind Löcher im Gehweg zu sehen, die über einen Meter tief sind und zum Teil unterirdische Rohre freigelegen.

"In der Nacht zu Mittwoch standen im Kaskelkiez mehrere Straßenzüge kniehoch unter Wasser, auch eine Laubenkolonie ist vollgelaufen", schildert Wilke. "Gehwegplatten sackten weg, die Kanalisation konnte kein Wasser mehr fassen." Mit rund 30 Einsatzkräften war die Feuerwehr noch bis Mittwochabend vor Ort.

Polizisten inspizieren den aufgerissenen Gehweg der Pfarrstraße. Foto: Privat

Eine Mitarbeiterin des Bioladens in der Kaskelstraße erzählt, Nachbarn hätten ihr von schwimmenden Autos berichtet. "Auch der Keller unseres Geschäfts stand unter Wasser und wir haben dort einen Schaden", sagt die Frau. Seit Mittwochmorgen stünden auf der Straße vor etlichen Häusern Einrichtungsgegenstände zum Trocknen.

Wie Anwohner schildern, drang das Wasser auch in eine Kindertagesstätte ein. Eltern aus dem Kiez verzweifelten am Donnerstag darüber, dass die Einrichtung nun wegen der massiven Schäden vorerst geschlossen bleibe.

Wasserbetriebe rätseln über die Ursache

Die Berliner Wasserbetriebe haben noch keine abschließende Antwort darauf, warum das Wasser im Kaskelkiez so schlecht ablief. "Unsere Experten sind seit zwei Tagen vor Ort, um die Ursache zu finden", sagt Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe. "Was wir noch nicht wissen, ist: Ist das Wasser nicht in die Kanalisation abgeflossen oder kam es von dort wieder hoch?"

Als wahrscheinlicher gilt bisher das zweite Szenario. Denn solche Wassermengen - Autos standen bis zu den Scheinwerfern unter Wasser - wären laut Natz kaum vom Himmel gefallen. "Zwar war der Regen stark, etwa 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter fielen im Osten der Stadt", sagt er. "Für eine solche Überschwemmung hätten aber mehr als 100 Liter fallen müssen." Das spreche dafür, dass das Wasser von unten hochkam.

Auch die großen Löcher in den Gehwegen geben den Wasserbetrieben Rätsel auf. "Die Steine sind abgesackt, weil das Wasser Erde und Sand darunter weggespült hat", sagt Natz. "Wir wissen allerdings bisher nicht, wohin."

Die Polizei hat die Gefahrenstellen abgesperrt. Foto: Privat

Direkt unter der Pfarrstraße verläuft der sogenannte Ruschegraben: einer von zwei riesigen Kanälen, die Regenwasser aus Lichtenberg und Marzahn in die Spree leiten. "Den Kanal inspizieren wir nun eingehend", sagt Stephan Natz.

Auch an anderen Stellen in der Stadt habe die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr fassen können, berichtet der Sprecher. Ebenfalls in Friedrichshain, in der Nähe des Radialsystems, flossen rund 48.000 Kubikmeter Schmutzwasser in die Spree. Der meiste Regen fiel mit etwa 60 Litern pro Quadratmeter in Zehlendorf. In Grünau und Köpenick hingegen kamen weniger als 5 Liter pro Quadratmeter vom Himmel.