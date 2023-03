Tagesspiegel Plus Exklusiv Massive Zunahme in Mitte und Kreuzberg : Zahl der Fahrraddiebstähle in Berlin steigt deutlich an

2022 wurden in Berlin so viele Fahrräder wie seit Jahren nicht gestohlen. Dabei haben sich zuletzt auch neue Problemorte herausgebildet. Ein Überblick über die größten Hotspots.