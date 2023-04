Matratze in Flammen Feuer in Wohnung in Neukölln – wohl Brandstiftung

In einer Wohnung in Berlin-Neukölln ist eine Matratze in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die dort lebende 28 Jahre alte Person am Samstagabend die Matratze angezündet haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nähere Angaben zu dem Menschen konnten die Beamten zunächst nicht machen. Als Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Hermannstraße eintrafen, war die Person in einem verwirrten Zustand und erschwerte die Einsatzmaßnahmen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der Bewohner wurde mit leichten Verletzungen in psychiatrische Behandlung übergeben. Weitere Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Jedoch ist eine Katze in der Wohnung um Leben gekommen. Eine weitere Katze konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)