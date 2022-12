Übermäßiger Konsum Ab wann Kinder Bildschirm-Medien nutzen sollten

Manchmal kommt es mir vor wie ein Wettbewerb – zumindest in meiner Kreuzberger Bildungsbürger-Bubble: Welches Kind guckt am wenigsten. Das dreijährige Nachbarskind, mit dem meine ebenfalls dreijährige Tochter oft spielt, sitzt so gut wie nie vor einem Bildschirm. Mein Kind darf dagegen jeden Abend zwei kurze Serien-Folgen auf meinem Handy gucken, zwischen zehn und 15 Minuten sind das.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden