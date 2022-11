Mehr als 400.000 Euro im Jahr Berliner Linke fordert Deckelung für Managergehälter

Angesichts hoher Sonderzahlungen für Spitzenkräfte der landeseigenen Unternehmen fordert der Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser eine Deckelung der Vorstandsvergütung in öffentlichen Unternehmen. Bei der angekündigten Überprüfung der Vergütungen „inklusive intransparenter Bonussysteme“ dürfe auch eine Deckelung kein Tabu mehr sein, sagte Meiser dem Tagesspiegel am Sonntag.

Konkret schlug der stellvertretende Chef der Berliner Linkspartei „eine Begrenzung auf das Zehnfache der untersten Lohngruppen, zumindest aber eine Deckelung auf dem Niveau der Regierenden Bürgermeisterin“ vor.

Öffentliche Unternehmen müssten in der aktuellen Krise mit gutem Beispiel vorangehen, sagte Meiser. Er fügte hinzu: „Mit einer Vergütung von knapp über 200.000 Euro, wie sie aktuell die Regierende Bürgermeisterin erhält, würde ganz sicher auch in Zukunft kein Chef eines öffentlichen Unternehmens an den Bettelstab gebracht.”

Pascal Meiser, stellvertretender Vorsitzender der Berliner Linkspartei. © Linke Berlin

Anlass für den Vorstoß ist eine von der rot-grün-roten Koalition vorgesehene Evaluierung der Managergehälter in landeseigenen Unternehmen. Anfang Dezember soll sich der Beteiligungsausschuss des Abgeordnetenhauses in Anwesenheit von Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) und Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) mit dem Vergütungssystem der Geschäftsführungen der Landesunternehmen befassen.

Zuletzt hatte sich der SPD-Wirtschaftsexperte Jörg Stroedter kritisch über die seiner Ansicht nach überhöhten und intransparenten Vergütungen geäußert. Dem Tagesspiegel erklärte Stroedter: „Die Vergütung der Vorstände der landeseigenen Unternehmen ist teilweise völlig aus dem Ruder gelaufen.“

Tatsächlich offenbarte der zuletzt veröffentlichte Beteiligungsbericht des Landes seltene Einblicke in das Gehaltsgefüge der Manager:innen. So verdiente Angeliki Krisilion, Vorständin bei der Investitionsbank Berlin, 2021 inklusive aller Tantieme und weiterer Zahlungen 445.000 Euro. Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der BSR, erhielt 426.000 Euro. An dritter Stelle steht der ehemalige Flughafen-Chef Engelbert Lüdtke Daldrup mit 416.000 Euro.

