Mehr als Auto-Fetisch und Protzerei Warum wechselnde Luxuswagen zum Clan-Milieu gehören

Gestohlene Juwelen, überfallene Geldtransporter, entwendetes Gold – oft stehen Männer aus bekannten Großfamilien für solche Taten vor Gericht. Und auch auf der Straße mögen es die Beschuldigten opulent: Lamborghini, Ferrari, Porsche, große Modelle von BMW, Mercedes, Audi.

Bei allen Unterschieden haben viele Clan-Männer gemeinsam einen Hang zu leistungsstarken, teuren, mitunter auffälligen Autos. Die Wagen erfüllen dabei drei Aufgaben: Herrschaftssymbol, Tatwerkzeug, Abwehrmittel.

Zunächst dienen Luxusautos der Zurschaustellung. Es gibt Clan-Sprösslinge, die offiziell von Sozialleistungen leben und für „Profilierungsfahrten“, wie Autorennen im Polizeijargon heißen, in 150.000-Euro-Wagen steigen. Den Jungs am Straßenrand zeigt das, wer das Sagen hat.

Berlin, 2023: Ein Hochzeitskorso des Remmo-Clans rollt mit Rolls-Royce, Lamborghini, Audi R8, Mercedes G-Klasse und Porsche durch die Stadt. Einige Monate zuvor fahren Mitglieder einer anderen Großfamilie im Maybach S-500 und Jaguar F-Type R am Brandenburger Tor vor; Polizisten konfiszierten die bis zu 200.000 Euro teuren Wagen.

Trotz der Beschlagnahme der Wagen wird den Angebern in ihrem Milieu gehuldigt, die Karossen tragen zum Mythos um die Familien bei. Ein Mann aus einem einflussreichen Clan sagte dem Tagesspiegel, dass er täglich zwei, drei Stunden durch die Stadt fahre, um sich vor Kiosken, Shisha-Bars, Moscheen zu zeigen.

350.000 Euro kosten einige der Wagen im Clan-Milieu

Hagen, 2019: Die Justiz versteigert den Fuhrpark eines Clans, der mit manipulierten Spielautomaten reich wurde, ein silberner Mercedes CL-Klasse 63 AMG, ein blauer Lamborghini Huracán, ein orangefarbener Lamborghini Aventador LP700-4. Letzterer kostet bis zu 350.000 Euro.

Neben der für die Mythenbildung bedeutsamen Außenwirkung tragen die Luxuswagen auch zur Einkommensbildung bei. Dann fungieren die Autos als Fluchtwagen, als sogenannte Kokstaxis, als Kurierfahrzeuge.

Berlin, KaDeWe, 2016: Mit Äxten, Reizgas, Hämmern bewaffnete Männer einer Großfamilie fahren in einem Audi vor. Sie stürmen die Juwelierabteilung im Edelkaufhaus, rauben Schmuck und Uhren, rasen dann in dem Audi davon.

So funktioniert die Masche

Oft gehören die Wagen, in denen sich die Clan-Männer bewegen, nicht ihnen. Sie sind geliehen. Eine Masche funktioniert so: Ein im Clan-Milieu vernetzter A schließt mit Mercedes einen Leasing-Vertrag über 20 Fahrzeuge ab. A vermietet einige der Wagen an B. Der überlässt sie C. Dieser wiederum ist oft im Ausland, jedenfalls schlecht aufzufinden. Sollten Beamte C dennoch fragen, zeigt er Unterlagen mit den Daten eines vermeintlichen Endmieters. Dessen Ausweiskopie ist gefälscht oder gehört einem bestohlenen Unbeteiligten.

Mitunter werden in Osteuropa auch Strohleute angeheuert, ihre Namen für die Autovermietungen zur Verfügung zu stellen. Allein in Berlin gibt es 40 solcher Autovermietungen, wobei es ständig zu Abwicklungen und Neugründungen kommt. Weil viele der Wagen letztlich Leasingfirmen der Autokonzerne gehören, schadet es der Szene nur wenig, wenn sie beschlagnahmt werden.

Manchmal werden die Wagen sogar selbst zur Ware. Berlin, 2021: Leasing-Autos aus Berlin tauchen in Dubai auf. Fast 353.000 Euro Schaden, denn die Leasing-Firma musste die Fahrzeuge gestohlen melden. Auch in diesem Fall ließen sich einfältige Mittellose einspannen, mit falschen Lohnbescheinigungen die Leasing-Verträge zu unterzeichnen. Anders als von den Hintermännern versprochen, erhielten die Strohleute die fälligen Raten nicht, die Wagen wurden auf dem Schwarzmarkt verkauft.

1500 Euro im Monat kostet ein Rundum-Sorglos-Paket der Autofirmen

Neben den Präsenzfahrten und dem Einsatz als Tatmittel dienen die Autos auch zur Abwehr etwaiger Verfolger. Denn Mietfahrzeuge können ständig gewechselt werden. Das gilt nicht nur für die erwähnten 40 Szene-Firmen, sondern auch für seriöse Autovermietungen.

Erfolgreiche Clan-Größen leisten sich für circa 1500 Euro im Monat ein Rundum-Sorglos-Paket, für das sie bundesweit von der örtlichen Filiale des jeweiligen Verleihers einen Ersatzwagen erhalten können.

So suchten namhafte Männer aus dem Milieu, berichten Ermittler, immer wieder spontan ihre Autovermietung auf. Sie beschwerten sich dann etwa über „komische Motorgeräusche“, um nach 30 Minuten mit einem neuen Mietwagen loszufahren. Peilsender in dem bislang genutzten Fahrzeug hätten die Fahnder umsonst angebracht.

Und tatsächlich, sagen Beamte, würden Wagen oft auf diese Weise getauscht. Das erschwert nicht nur das Verwanzen, also das Abhören und Orten der Autos, sondern auch Observationen. Die im Milieu erfolgreichsten Köpfe, bundesweit 500, vielleicht 600 Männer, mieten Beamten zufolge ihre Wagen dafür völlig legal bei renommierten Verleihern: Sixt, Avis, Europcar und Hertz.

