Prekäre Situation an Berliner Kitas Orange Luftballons für einen besseren Personalschlüssel

Wie gut werden Berliner Kinder in Kitas betreut? Laut Berliner Kita-Bündnis nicht so gut, wie es sein müsste. Vor allem bei den Jüngsten sehe es nicht so gut aus: Drei Kinder unter drei Jahren sollten laut wissenschaftlicher Empfehlung von einer ausgebildeten Fachkraft betreut werden, heißt es beim Bündnis. Im Berliner Schnitt kämen jedoch fünf wuselige oder weinende Kleinstkinder auf eine Erzieherin oder einen Erzieher. Wenn die Kollegin nicht gerade krank ist und der Personalschlüssel noch schlechter aussieht.