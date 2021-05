Über 60-jährige Berliner und andere Menschen aus der Prioritätsgruppe drei haben seit Montagmorgen um 7 Uhr die Möglichkeit, sich zum Impfen gegen das Coronavirus anzumelden.

Die Telefon-Hotline war am frühen Morgen durch die vielen Anrufe zum Teil überlastet. Es wurde gebeten, es später erneut zu versuchen. Über die Internetseite ließen sich in einigen Impfzentren Termine mit dem Impfstoff Moderna ab Mitte Mai buchen. In anderen Impfzentren wie der Arena in Treptow oder der Messehalle in Charlottenburg, in denen nur der Stoff Biontech/Pfizer angeboten wurde, gab es zunächst keine Termine.

Eine Impfeinladung mit Buchungscode ist für eine Terminbuchung nicht mehr erforderlich. Bei der Terminvereinbarung online (service.berlin.de/corona) oder auch über die Hotline unter 030/90 2822 00 muss lediglich angegeben werden, welche Art von Nachweis bei der Impfung vorgelegt werden wird. Einen Überblick über freie Termine finden Sie hier.

Zur dritten Priorität gehören die folgenden Gruppen:

Berlinerinnen und Berliner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Sie können sich entweder bei Ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt impfen lassen, einen Termin online buchen oder über die Hotline für eines der sechs Berliner Impfzentren einen Termin vereinbaren.





Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht. Das sind chronisch Kranke mit Erkrankungen wie Asthma, Rheuma oder Diabetes. (Eine detailliertere Liste findet sich hier.) Sie wenden sich nach Möglichkeit an ihre Haus- bzw. Fachärzte oder -ärztinnen für einen Impftermin.





Lehrer:innen und anderes Dienstpersonal an weiterführenden und beruflichen Schulen. Die etwa 50.000 Beschäftigten können umgehend einen Impftermin buchen. Über Details werden Sie per Brief von der Senatsbildungsverwaltung informiert.





Bis zu zwei enge Kontaktpersonen pflegebedürftiger Personen. Soweit sie nicht bereits über die Pflegestützpunkte einen Impftermin haben. Sie können sich entweder bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt impfen lassen, einen Termin online buchen oder über die Hotline für eines der Impfzentren einen Termin vereinbaren.





Wahlhelfende warten, bis sie ihre Bescheinigung bekommen haben, und können sich dann entweder bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt impfen lassen, einen Termin online buchen oder über die Hotline für eines der Impfzentren einen Termin vereinbaren.

Personen in besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur sollen in wenigen Wochen über die betriebsärztlichen Strukturen geimpft werden. Oder sie lassen sich bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt impfen, buchen einen Termin online oder vereinbaren einen Termin über die Hotline für eines der Impfzentren. Zur kritischen Infrastruktur gehört zum Beispiel die Wasser- und Energieversorgung oder das Transportwesen. Als Nachweis für die Priorisierung ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig. Journalist:innen können ihren Presseausweis als Nachweis einsetzen.

Mitarbeitende der Berliner Verwaltungen sind nur impfberechtigt, insoweit sie in besonders relevanter Position tätig sind. Darüber bestimmt die jeweilige Dienststellenleitung in Abstimmung mit dem jeweiligen Personalrat. Zunächst ist die Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen auf 12 Prozent der Beschäftigten begrenzt. Der Senat rechnet jedoch für Juni mit der Freigabe der Impfpriorisierung. Die bezirklichen Jugendämter stehen jedoch schon komplett zur Impfung an.





Des Weiteren können sich Personen, die in medizinischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und im Lebensmittelhandel tätig sind entweder bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt impfen lassen, einen Termin online vereinbaren oder über die Hotline für eines der Impfzentren einen Termin vereinbaren. Vor Ort ist die Priorisierung durch eine Bescheinigung des jeweiligen Arbeitsgebers nachzuweisen.

Weitere Informationen zur Prioritätengruppe 3 finden sich auch hier.