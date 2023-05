Mehr Holz verheizen Berliner Stadtreinigung plant Kraftwerk in Neukölln – und nebenan Wohnungen

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) will mehr Abfall als bisher in Berlin verbrennen. Dafür plant sie den Bau einer „Recyclinghalle“ samt Biomasse-Heizkraftwerk in Berlin-Neukölln. Noch bis zum 26. Mai liegen online und im Gebäude der Stadtentwicklungsverwaltung am Fehrbelliner Platz die Unterlagen zur Änderung des Flächennutzungsplans aus.