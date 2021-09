Eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in der Berliner City soll in den nächsten Jahren komplett umgestaltet werden: Die Verkehrsverwaltung plant in Abstimmung mit dem Bezirk Mitte die Grundsanierung und Neuaufteilung der Torstraße. Jan Thomsen, Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), bestätigte auf Anfrage einen RBB-Bericht, wonach die Magistrale in zwei Bauabschnitten nach den Vorgaben des Mobilitätsgesetzes verändert werden soll.

Nach bisherigem, noch unverbindlichem Planungsstand soll es nach Angaben von Thomsen fünf Spuren geben: Auf beiden Seiten ist je ein 2,30 Meter breiter, durch noch festzulegende Protektionselemente geschützter Radfahrstreifen geplant.

In der Mitte bleibt pro Richtung eine Fahrspur für Kraftfahrzeuge. Auf der Südseite soll ein multimodaler Streifen angelegt werden, der Platz für Lieferzonen, Bushaltestellen sowie Abstellflächen für Fahrräder und E-Scooter bieten könnte. Die Parkspuren auf beiden Seiten sollen wegfallen.

Auch für Passanten und Anwohner soll die Torstraße, auf der es bisher überhaupt keine Radwege gibt und Fußgänger nur mit langen Wartezeiten die Straßenseite wechseln können, angenehmer werden.

Dazu sollen die Baumscheiben vergrößert und durch bepflanzte Beete "das Straßenbegleitgrün aufgewertet werden". So solle sich angesichts zunehmend gehäufter Hitzewellen auch das Mikroklima verbessern.

Die Pläne der Verkehrsverwaltung stehen allerdings unter dem Vorbehalt möglicherweise veränderter politischer Prioritäten nach der Wahl und den Ergebnissen der für 2022 vorgesehenen Bürgerbeteiligung. Nach den bisherigen Planungen soll das Konzept 2023 fertiggestellt sein, so dass die Arbeiten 2024 ausgeschrieben werden können. Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist von einer Fertigstellung Ende 2027 die Rede. Der erste Bauabschnitt soll sich laut Verkehrsverwaltung auf den Bereich zwischen Rosenthaler Platz und Chausseestraße erstrecken, der zweite auf den Abschnitt zwischen Rosenthaler Platz und Prenzlauer Allee / Karl-Liebknecht-Straße.