Mehr Schutz für Nagetiere Grüne fordern „Eichhörnchenseil“ für viel befahrene Straße in Berlin

Écureuil, Squirrel, Eichhörnchen: Der Name für die flauschigen rot-braunen Nager gehört in vielen Sprachen zu den für Nicht-Muttersprachler am schwierigsten auszusprechenden Wörtern. Süß sind sie allerdings überall – und besonders schützenswert: Zwar können sie kopfüber Bäume rauf und runter flitzen und geschmeidig von Ast zu Ast hüpfen, aber vor schnell fahrenden Autos sind auch sie nicht sicher.

Weil es im Bezirk Treptow-Köpenick viele Autos, aber auch große Wälder und dementsprechend zahlreiche Eichhörnchen gibt, geraten sie immer wieder unter die Räder. Auf dem Müggelseedamm hängt deshalb bereits seit einigen Jahren ein „Eichhörnchenseil“, auf dem die Tiere die Straße in luftiger Höhe gefahrlos überqueren können.

Die Fraktionen von Grüne und Linke im Bezirk setzen sich jetzt mit einem Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung dafür ein, dass Treptow-Köpenick eine weitere Brücke bekommt: Auf dem Dammweg zwischen Widderstraße und Bezirksgrenze soll ein Kunststofftau aufgehängt werden, um den Hörnchen mehr Sicherheit zu bieten. Wer könnte da etwas gegen sagen?

Im neuen Newsletter aus Treptow-Köpenick lesen Sie unter anderem über diese Themen, die Julia Schmitz für Sie aufgeschrieben hat:

„Ab ins B”: Bezirk will touristische Angebote außerhalb des S-Bahnrings bekannter machen

Wo Bücher sprechen können: In der Lebendigen Kiezbibliothek in Oberschöneweide erzählen Nachbarn ihre Geschichte

„Kein Disneyland für Touristen”: Linke kritisieren Pläne für Spreepark

Großbauprojekt „Spreeküste” am Kraftwerk Klingenberg: Verleumdungsklage gegen Berliner Investor

Oldies but Goldies: Auf der S3 fahren wieder die Züge aus den 1990er Jahren

Magische Winterferien: Das FEZ wird zur Zauberschule für Kinder

Für alle Ehrenamtlichen im Bezirk: Neujahrskonzert mit dem Bundespolizeiorchester

Immer montags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite