Mehr Suizide in Berliner Gefängnissen Linke und Grüne fordern bessere Prävention

Sieben Inhaftierte in Berliner Justizvollzugsanstalten haben diesem Jahr Suizid begangen. Im Vergleich zu den Vorjahren droht der Justiz in diesem Jahr ein trauriger Rekord bei den Selbstmorden. Bislang war der Höchststand im Jahr 2020 mit neun Fällen erreicht worden, in den anderen Jahren waren es zwischen zwei und sieben Fällen pro Jahr. Doch nun sind es bereits vier Monate vor Ablauf des Jahres so viele.

Bis Ende Juli zählte die Senatsjustizverwaltung zudem neun Suizidversuche. Zuletzt nahm sich Ende August ein Mann in der Haftanstalt Tegel das Leben. Seit 2012 starben auf diese Weise 53 Menschen im Gefängnis.

Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos, für CDU) sagte am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses, die Suizide seien sehr bedauerlich. Nach jedem Fall werde genau untersucht, ob bei dem Inhaftierten Hinweise auf eine Suizidgefahr übersehen wurde. Die Vollzugsanstalten beschäftigten sich aber seit vielen Jahren intensiv mit der Prävention, erklärte eine Sprecherin der Justizverwaltung, dazu gehöre Suizidscreening zum Beginn der Haft und ein fortlaufendes Risiko-Monitoring.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111

Die Fraktionen von Linke und Grünen im Abgeordnetenhaus fordern jedoch eine bessere Prävention. „Die Gefangenen sind uns anvertraut, damit sie ihre Strafe verbüßen und sich resozialisieren und nicht, damit sie sich das Leben nehmen. Die Suizidprävention in den Gefängnissen muss dringend verbessert werden“, sagte Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion. „Wir haben dazu einen 7-Punkte-Plan vorgelegt.“

Laut Antrag sollen bisherige Konzepte und Personalausstattung überprüft und neue wissenschaftliche Erkenntnisse einbezogen werden. „Besondere Aufmerksamkeit soll auch der Frage gewidmet werden, inwieweit aktuell eine Veränderung des Gefangenenklientel zu beobachten ist und welche Anpassungen dies erfordert“, heißt es im Antrag. Gefordert werden auch ein Forschungsprojekt und Übersetzungsangebote im Videoformat. Bis 2026 sollte es in jeder Anstalt einen Suizidpräventionsraum geben.