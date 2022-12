Mehrere Boote eilen zu Hilfe : Berliner Feuerwehr rettet in Not geratenen Ruderer aus der Scharfen Lanke

Weil sein Ruderboot kenterte, geriet ein Mann auf dem Gewässer in Wilhelmstadt in Not. Zur Rettung kam das größte Boot der Feuerwehr. Auch die Polizei rückte an.